Beşiktaş'ın teklifi sızdırıldı! Transfer askıya alındı

Beşiktaş'ın teknik patronu Abdullah Avcı'nın gözdesi olan Okechukwu Azubuike için yönetimin yaptığı girişim hiç beklenmeyen bir şekilde baltalandı.

Siyah-beyazlılar, Mısır ekibi Pyramids'e 250 bin avro karşılığında 1 yıllık kiralama teklifte bulundu. Beşiktaş'ın teklifine ayrıca Nijeryalı futbolcunun sezon içerisinde sergileyeceği performansa göre 1 milyon avro karşılığında satın alma opsiyonu da eklendi. Ancak Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı bu teklifin belgesi sosyal medyaya sızdırılınca büyük bir kriz yaşandı.

Siyah-beyazlı yönetim acilen toplanma kararı aldı. Durumu istişare eden yöneticiler, belgenin nasıl ortaya çıktığını tespit etti. Beşiktaş'ın çok istediği Okechukwu Azubuike için bir süredir Medipol Başakşehir Kulübü de devreye girmişti.

Teklif artmayacak

Konuyla ilgili açıklama yapan yönetici Ahmet Kavalcı, bu olayın sorumlusu olarak sportif direktör Ali Naibi'yi hedef göstermenin yanlış olduğunu belirterek "Naibi'ye güvenimiz tam. Belgenin menajerler tarafından piyasayı kızıştırmak için sızdırıldığını tespit ettik" dedi.

Bu gelişme sonrasında transfer de zora girdi. Belgenin ortaya çıkarılmasına tepkili olan siyah-beyazlı yönetim, tekliflerini yükseltmeme kararı aldı. Eğer Medipol Başakşehir Kulübü, Azubuike için 250 bin avrodan fazla ücret önermez ise Nijeryalı futbolcu Beşiktaş'ın yolunu tutacak. Aksi takdirde yönetim rotayı diğer adaylara kıracak.

(Türkiye)