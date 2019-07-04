Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6102
  • 6,3418
  • 255.088
  • 99.280
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş'ın teklifi sızdırıldı! Transfer askıya alındı

Beşiktaş'ın teklifi sızdırıldı! Transfer askıya alındı

Beşiktaş'ın teklifi sızdırıldı! Transfer askıya alındı

Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı, Sportif Direktör Ali Naibi'ye yüzde 100 güvendiğini ve fiyatı yükseltmek isteyen menajerler tarafından teklifin sızdırıldığını söyledi.

Beşiktaş'ın teknik patronu Abdullah Avcı'nın gözdesi olan Okechukwu Azubuike için yönetimin yaptığı girişim hiç beklenmeyen bir şekilde baltalandı.

Siyah-beyazlılar, Mısır ekibi Pyramids'e 250 bin avro karşılığında 1 yıllık kiralama teklifte bulundu. Beşiktaş'ın teklifine ayrıca Nijeryalı futbolcunun sezon içerisinde sergileyeceği performansa göre 1 milyon avro karşılığında satın alma opsiyonu da eklendi. Ancak Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı bu teklifin belgesi sosyal medyaya sızdırılınca büyük bir kriz yaşandı. 

Siyah-beyazlı yönetim acilen toplanma kararı aldı. Durumu istişare eden yöneticiler, belgenin nasıl ortaya çıktığını tespit etti. Beşiktaş'ın çok istediği Okechukwu Azubuike için bir süredir Medipol Başakşehir Kulübü de devreye girmişti.

Teklif artmayacak

Konuyla ilgili açıklama yapan yönetici Ahmet Kavalcı, bu olayın sorumlusu olarak sportif direktör Ali Naibi'yi hedef göstermenin yanlış olduğunu belirterek "Naibi'ye güvenimiz tam. Belgenin menajerler tarafından piyasayı kızıştırmak için sızdırıldığını tespit ettik" dedi. 

Bu gelişme sonrasında transfer de zora girdi. Belgenin ortaya çıkarılmasına tepkili olan siyah-beyazlı yönetim, tekliflerini yükseltmeme kararı aldı. Eğer Medipol Başakşehir Kulübü, Azubuike için 250 bin avrodan fazla ücret önermez ise Nijeryalı futbolcu Beşiktaş'ın yolunu tutacak. Aksi takdirde yönetim rotayı diğer adaylara kıracak.

(Türkiye)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı
Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldız oyuncusundan duygusal açıklama!
Çukur dizisinin yıldızı Dilan Çiçek Deniz'e sürpriz teklif! Görüşmelere başladı...
Çağla Şikel'e çirkin yorum! Takipçisine yanıtı sert oldu
Erkenci Kuş dizisinin Aylin'i görenleri şaşırttı! İşte Sevcan Yaşar'ın tatil görüntüleri
<p>Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan ve oto tamirhanesinde çırak olarak çalışan 18 yaşındaki Ham

4 Metrelik Devasa Bisiklet Görenleri Şaşkına Çevirdi!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Emekli olamayana destek müjdesi