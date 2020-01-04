Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal'a Ankaragücü talip oldu
Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Necip Uysal'a Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü talip oldu.
Beşiktaş’ın altyapısından yetişen tecrübeli ön liberosu Necip Uysal’a teklif var. 28 yaşındaki futbolcuya, Ankaragücü’nün talip olduğu öğrenildi.
Başkent temsilcisinin teknik direktörü Mustafa Kaplan’ın kadrosunda görmek istediği futbolcu için kulübün Siyah-Beyazlılar’la temaslara yakın zaman içerisinde başlayacağı kaydedildi.
(Fanatik)