Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı! 4 eksik...

Annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a giden Vincent Aboubakar ile sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Adem Ljajic ve Gökhan Töre karşılaşmada forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlı ekipte Ajdin Hasic'in yanı sıra yeni tip corona virüs karantina sürecini tamamlayan Utku Yuvakuran kadroda yer aldı.
Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Atakan Üner.
Süper Lig'in 15. haftasında evinde BB Erzurumspor'a 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya, sert açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimimiz günlerde takımın başına Mesut Bakkal'ı getiren BB Erzurumspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenmeyi başardı.
Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "Maçı en kötü ihtimalle berabere bitirmemiz gerekiyordu." dedi.
TFF 1. Lig'in 16. haftasında lider Giresunspor deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 yendi.
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor deplasmanda Adanaspor'u 90+5'te attığı golle 2-1 yendi.
Fenerbahçe'nin Lazio'ya 17.5 milyon euroya sattığı Vedat Muriqi, İtalya'da zor günler yaşıyor. Serie A'da forma şansı bulmakta zorlanan ve henüz golle tanışamayan Kosovalı golcü bir yandan da sakatlıklarla uğraşıyor. Lazio'nun kiralamaya sıcak baktığı Muriqi, devre arasında Fenerbahçe'ye dönmek için can atıyor. Transferin gerçekleşmesi halinde oyuncunun maaşının yarısı olan 1,3 milyon euroyu Sarı-Lacivertliler ödeyecek.