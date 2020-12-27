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aksam.com.tr
  • 27 Aralık 2020 Pazar 19:05
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Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı! 4 eksik...

Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı! 4 eksik...

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Süper Lig'de 14. haftayı 25 puan ile 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, 15. haftada Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a giden Vincent Aboubakar ile sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Adem Ljajic ve Gökhan Töre karşılaşmada forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte Ajdin Hasic'in yanı sıra yeni tip corona virüs karantina sürecini tamamlayan Utku Yuvakuran kadroda yer aldı.

Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Atakan Üner.

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