Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı! 4 eksik...

Transferde büyük bomba! Muriqi geri dönüyor

Fenerbahçe'nin Lazio'ya 17.5 milyon euroya sattığı Vedat Muriqi, İtalya'da zor günler yaşıyor. Serie A'da forma şansı bulmakta zorlanan ve henüz golle tanışamayan Kosovalı golcü bir yandan da sakatlıklarla uğraşıyor. Lazio'nun kiralamaya sıcak baktığı Muriqi, devre arasında Fenerbahçe'ye dönmek için can atıyor. Transferin gerçekleşmesi halinde oyuncunun maaşının yarısı olan 1,3 milyon euroyu Sarı-Lacivertliler ödeyecek.