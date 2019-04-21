Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosu belli oldu

Süper Lig'de deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta maç kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ta cezalı olan Caner Erkin, kadroda yer almazken sakatlıkları bulunan Ricardo Quaresma ve Adriano Sivas'a götürülmedi. Öte yandan Güneş, Mustafa Pektemek'i de kadroya dahil etmedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor maçı kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

Karius, Utku, Ersin, Alpay, Gökhan G., Rıdvan, Vida, Mirin, Necip, Roco, Medel, Atiba, Ljajic, Muhayer, Dorukhan, Kagawa, Oğuzhan, Lens, Larin, Güven, Burak