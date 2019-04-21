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  3. Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosu belli oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maçın kadrosunu açıklarken 4 eksik dikkat çekti.

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Süper Lig'de deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta maç kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ta cezalı olan Caner Erkin, kadroda yer almazken sakatlıkları bulunan Ricardo Quaresma ve Adriano Sivas'a götürülmedi. Öte yandan Güneş, Mustafa Pektemek'i de kadroya dahil etmedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor maçı kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

Karius, Utku, Ersin, Alpay, Gökhan G., Rıdvan, Vida, Mirin, Necip, Roco, Medel, Atiba, Ljajic, Muhayer, Dorukhan, Kagawa, Oğuzhan, Lens, Larin, Güven, Burak

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