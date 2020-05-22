Beşiktaş'ın Renato Chaves için Al-Wahda'ya teklif yapacağı iddia edildi

Beşiktaş için Avrupa basınında transfer iddiaları yer almaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar Brezilyalı stoperi Renato Chaves'i gündemine aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Wahda forması giyen 30 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Bu sezon El-Wahda formasıyla 18 maça çıkan Chaves'in piyasa değeri 750 bin Euro olarak görülüyor. Bu arada Brezilyalı futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
(Türkiye)
Gelecek sezon bütçede daralmaya gidecek olan Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas ile yollar ayrılıyor. Sport 24'ün haberine göre Yunan yıldız, Olympiakos ile anlaşmaya vardı. Sloukas daha önce yaptığı açıklamada Zeljko Obradovic'in takımdan ayrılması halinde kendisinin de Fenerbahçe ile yollarını ayıracağını açıklamıştı.
Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Perugia'nın 21 yaşındaki Rumen futbolcusu Vlad Dragomir için bir kez daha devrede. Cimbom daha önce de gündemine getirdiği Rumen 10 numara için Gheorghe Hagi'den fikir almıştı. Perugia'nın 3 milyon Euro'luk açığını bu futbolcunun satışıyla gidereceği belirtiliyor.
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Beşiktaş, 30 yaşındaki Brezilyalı stoper Renato Chaves için oyuncunun kulübü Al-Wahda'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.
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