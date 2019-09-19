Beşiktaş'ın rakibi Slovan Bratislava evinde geçit vermiyor!

Beşiktaş'ın yer aldığı K Grubu'nun en düşük bütçeye sahip ekibi olan Slovan Bratislava özellikle kendi evindeki başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. İşte Bratislava'nın özellikleri:

ARTILARI

>> Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Sutjeska Niksic'e elenen Bratislava, sonrasında tam üç eleme turu atlayarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı.

>> Bu sezon toplam 16 maça çıkan Slovak ekibi; 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1'in penaltılarlarla olmak üzere 3 yenilgi aldı. Stadı Tehelne Pole'de hiç yenilmedi.

>> En etkili ismi 25 yaşındaki forveti Andraz Sporar. Sloven oyuncu, 13 maçta 7 gol, 3 asiste imza attı. Takımın bir diğer önemli ismi ise sağ kanatta forma giyen Çek oyuncu Erik Daniel.

EKSİLERİ

>> Fark yaratabilecek oyuncu sayısı çok az.

>> Fazla sert oynayan bir takım ve çok sayıda karta maruz kalıyorlar.

>> Toplam değeri 11 milyon 70 bin Euro. Bu rakam sadece Ljajic'in 12 milyon Euro'luk değerinden daha düşük. En son 2014 yılında gruplarda yer alan Bratislava'nın güçlü rakiplere kafa tutması bir hayli zor.

SADECE GÜLÜYORUM!

Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı, Avrupa'ya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söylerken, "Son senelerde Beşiktaş, UEFA'da ülke puanını en üst seviyeye çıkaran takım. Beşiktaş'ın tecrübesi var. Çalıştık ve rakiple ilgili analizleri yaptık. Umuyorum karşılığını sahada alırız. Kadroda bazı değişiklikler olacak" dedi. Avcı, "Başakşehir, Trabzon ve Wolverhampton maçları sizin için kader maçları olacak deniyor?" sorusuna, "Sadece gülüyorum. Bu, playstation'da oynadığınız bir oyun değil. Harcanan bütçelere baktığımızda o takımlarla aramızda 3 puan var. Kimin nerede nasıl kazandığı belli değil. Erol Hoca'yı da tebrik ederim" yanıtını verdi.

HANGİ OYUN SEVİLİYOR?

Avcı, "5 sene önce bekleyerek oynuyorduk, eleştiriliyordu. Şimdi pas oyunu eleştiriliyor. Ülkemizde pas oyunu eleştiriliyorsa hangi oyun seviliyor?" yorumunu yaptı.

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Abdullah Avcı, Avrupa'da önceki takımı Başakşehir ile 18 kez boy gösterdi. Tecrübeli hoca, 3 kez kazanırken 7 beraberlik ve 8 yenilgi gördü.

LENS, SLOVAKYA KAFİLESİNDE YER ALDI

BEŞIKTAŞ'IN Slovakya kafilesinde 20 isme yer verildi. Sakatlıktan yeni çıkan ve takımla çalışmalara başlayan Burak ile birlikte Oğuzhan, Bratislava'ya götürülmedi. Kartal'ın bir diğer eksiği de kasığında zorlanma tespit edilen Roco. Gazişehir deplasmanda kadroda yer almayan Lens ise Slovakya kafilesine dahil edildi.

KARTAL'DA BÜYÜK REVIZYON

Avrupa'ya iyi bir başlangıç yapıp moral bulmak isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, kadroda revizyona gidiyor. Savunma ve forvette taşların yerinden oynadığı Kartal'da sağ bekte Douglas, sol bekte ise Rebocho'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor. Orta sahada ise geçen haftaki düzeni bozmayacak olan Avcı'nın ön liberoda Elneny'e şans vereceği yanında ise Dorukhan'ı oynatacağı kaydedildi. Forvette Güven Yalçın'ın yerine Umut Nayir forma giyecek.

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Diaby geçen sezon Sporting forması ile 44 maça çıkarken, 7 gol ve 8 asistle 15 kez skora katkı sağladı. Malili futbolcu, Beşiktaş'ta ise son Gazişehir karşılaşmasında görev aldı ve 66 dakika sahada kaldı.

(Sabah)