Beşiktaş'ın rakibi korona!

AKŞAM
BEŞİKTAŞ’TA resmen açıklanan koronavirüs testleri sonucu 9 yeni pozitif vakanın çıkmasıyla birlikte şok yaşanıyor. Geçtiğimiz cuma günü de 2 vaka açıklanmıştı. Kara-Kartal’da tüm antrenmanlar iptal edildi. Siyah-Beyazlılar ayrıca cuma gününden itibaren tesiste yapacağı 4 günlük ilk etap kampını da iptal etti. Nevzat Demir Tesisleri de karantinaya alınarak hizmete kapatıldı.
ARALARINDA FUTBOLCU VAR
Edinilen bilgilere göre; dün açıklanan vakaların 1’i futbolcu. Bu oyuncunun ismi ise açıklanmadı. Bu arada Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklamada Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de testinin pozitif çıktığını açıkladı. 61 yaşındaki Başkan’ın tedavisine vakit kaybedilmeden başlandı. Öte yandan yurt dışından gelerek karantinaya giren futbolcuların durumlarında bir problem bulunmuyor.
YURTTA KALANLAR İYİ
Kevin Prince Boateng, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho’nun birkaç gün sonra kaldıkları yurttan çıkacakları öğrenildi. Ayrıca Siyah-Beyazlılar’da yapılan toplam 100 test arasında bu 5 futbolcunun bulunmadığı, daha önce testleri sağlık ekipleri tarafından yurtta yapılan 5 oyuncunun da negatif olduğu ifade edildi. Bu arada Beşiktaş’a her kesimden geçmiş olsun mesajları yağdı.
BAŞKAN İSYAN ETTİ
BAŞKAN Ahmet Nur Çebi, “Tüm kurallara dikkat etmeme, tedbirleri almama rağmen oldu bu. İnsan sağlığından daha önemli bir şey yok. Yönetim olarak başından beri aynı noktadayız. Bilim Kurulu’nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanmaz” dedi.
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