Beşiktaş'ın ölümsüz kahramanı Atiba

Bu performans, oyununcunun ülkesinde de gözden kaçmadı. “the18.com” sitesi, “Atiba adeta ölümsüz! 37 yaşında olmasına rağmen formu asla düşmüyor. Hayatının sonuna kadar Kanada Milli Takımı’nın formasını giymeliydi. Yıllardır Beşiktaş’ta oynuyor ve tek bir kötü sezon bile geçirmedi” satırlarına imza attı.VB
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2. haftanın ilk gün maçları tamamlandı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu dikkat çeken açıklamalar yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında Paris Saint-Germain ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok açıklamalarda bulundu.
Anadolu Efes Basketbol Takımı kafilesinden bir kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun üçüncü corona virüs testi de pozitif çıktı. Portekizli futbolcu, Juventus-Barcelona maçında forma giyemeyecek.
Koronavirüs vakaları çıkan Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert açıklamalarda bulundu.