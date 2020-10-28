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aksam.com.tr
  • 28 Ekim 2020 Çarşamba 08:01
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Beşiktaş'ın ölümsüz kahramanı Atiba

Beşiktaş'ın ölümsüz kahramanı Atiba

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BEŞİKTAŞ, Denizli deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerken, 37 yaşındaki Kanadalı yıldız Atiba attığı gol ve futboluyla yine ayakta alkışlandı.

Bu performans, oyununcunun ülkesinde de gözden kaçmadı. “the18.com” sitesi, “Atiba adeta ölümsüz! 37 yaşında olmasına rağmen formu asla düşmüyor. Hayatının sonuna kadar Kanada Milli Takımı’nın formasını giymeliydi. Yıllardır Beşiktaş’ta oynuyor ve tek bir kötü sezon bile geçirmedi” satırlarına imza attı.VB

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