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  3. Beşiktaş'ın Matt Phillips'i gündemine aldığı ileri sürüldü

Beşiktaş'ın Matt Phillips'i gündemine aldığı ileri sürüldü

Beşiktaş'ın Matt Phillips'i gündemine aldığı ileri sürüldü

Kartal'ın, İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion’da forma giyen İskoç sağ kanat oyuncusu Matt Phillips’i gündemine aldığı ileri sürüldü.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Siyah-Beyazlılar, 1 yıl daha sözleşmesi olan Phillips ‘in bonservisi için 2 milyon euroluk bir teklifte bulundu. 28 yaşındaki futbolcunun takımda önümüzdeki sezon önünde iki oyuncu daha bulunması nedeniyle ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. Matt Phillips geçen sezon West Bromwich’te 33 maçta oynayıp, 5 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

(Star)

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