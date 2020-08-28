Beşiktaş'ın Mario Mandzukic transferi Domagoj Vida'ya bağlı

PAOK karşısındaki kötü futbol ve Devler Ligi'ne veda edilmesi, forvet transferi çalışmalarını hızlandırdı. Beşiktaş'ın hayallerini süsleyen isim Mario Mandzukic.
Taraftarlar, bonservisi elinde olan 34 yaşındaki golcüyü Siyah-Beyazlı forma altında görmeyi çok istiyor. Yönetim, Hırvat oyuncuyla temaslara başlasa da şu anki mali şartlar altında bu transfer zor ancak bir çözüm var.
VIDA AYRILIRSA KARTAL’IN ELİ RAHATLAYACAK
Siyah-Beyazlılar, bu sene 3.4 milyon Euro kazanacak Domagoj Vida ile yolları ayırabilirse maaş bütçesinde açılacak boşluk sayesinde Vida'nın vatandaşı Mandzukic ile masaya oturarak iyi bir teklif sunacak.
ALLEGRI TEHLİKESİ ORTADAN KALKTI
İtalyan basını, Massimiliano Allegri'nin İnter Milan'ın başına geçmesi halinde Juventus'tan eski öğrencisi olan Mario Mandzukic'i de yanında götüreceğini yazmıştı. Ancak Antonio Conte'nin İnter'de kalma kararı almasıyla bu tehlike ortadan kalkmış oldu.
Fransız forvet Loic Remy, Çaykur Rizespor için gecenin geç saatlerinde İstanbul'a geldi.
Macaristan ve Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacak olan milli takımımızın aday kadrosu açıklandı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasının bir bölümünde transfere değinen Ağaoğlu, Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth için gelen teklifleri açıkladı.
Vedat Muriqi'i Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin adaylarından biri de Kevin Gameiro'ydu. Valencia'nın 33 yaşındaki golcüsünü kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, ummadığı bir engelle karşılaştı: Damein Comolli.
Mario Lemina'dan sonuç alamayan, Jean Michael Seri transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncuyu da kadrosuna katamazsa B planı olarak Yann M'Vila'yı belirledi. St. Etienne'in oyuncunun maliyetinden kurtulmak istemesi transferin önünü açıyor.
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Göztepe'nin 19 yaşındaki golcüsü Ege Özkayımoğlu'nu transfer etmek istiyor.