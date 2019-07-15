Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7173
  • 6,454
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş'ın Mangala transferindeki detaylar ortaya çıktı

Beşiktaş'ın Mangala transferindeki detaylar ortaya çıktı

Beşiktaş'ın Mangala transferindeki detaylar ortaya çıktı

Beşiktaş, Manchester City’nin Asya Turnesi’ne çıkan 26 kişilik kadrosunda kendisine yer bulamayan Eliaquim Mangala için yeniden harekete geçme kararı aldı.

İsmi Fernerbahçe için de anılan 28 yaşındaki Fransız stoperin kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi var. Kartal bu nedenle piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Mangala’yı 2-3 milyon euroya bitirmek istiyor. İngilizler bu rakamı az bulursa, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi de masaya konacak.

(Star)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Ketojenik' zayıflıyor
Şebnem Ferah'tan plajda ferahlatan konser
Gupse Özay 'Eltilerin Savaşı' ile dönüyor
Boşanacakları konuşuluyordu... Beren Saat ve Kenan Doğulu yan yana görüntü verdi!
1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak?
<p>Afyonkarahisar´ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi´nde sıcak hava balonlarının test uçuşla

Frigya´da İlk Sıcak Hava Balonu Havalandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor