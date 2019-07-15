Beşiktaş'ın Mangala transferindeki detaylar ortaya çıktı
Beşiktaş, Manchester City’nin Asya Turnesi’ne çıkan 26 kişilik kadrosunda kendisine yer bulamayan Eliaquim Mangala için yeniden harekete geçme kararı aldı.
İsmi Fernerbahçe için de anılan 28 yaşındaki Fransız stoperin kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi var. Kartal bu nedenle piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Mangala’yı 2-3 milyon euroya bitirmek istiyor. İngilizler bu rakamı az bulursa, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi de masaya konacak.
(Star)