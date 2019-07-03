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  3. Beşiktaş'ın Mangala teklifi belli oldu

Beşiktaş'ın Mangala teklifi belli oldu

Beşiktaş'ın Mangala teklifi belli oldu

Menajerler tarafından önerildi, Abdullah Avcı onay verdi... Manchester City'nin cüzi bir rakama göndermeye hazırlandığı Eliaquim Mangala için Beşiktaş temasları hızlandırırken, 28 yaşındaki savunmacının yıllık ücreti aşağı çekilmeye çalışılıyor.

Beşiktaş'ta öncelikli takviyeye ihtiyaç duyulan bölgelerden biri stoper. 34 haftalık lig periyodunu tekrar analiz eden ve bu süreçte yenilen toplam gol sayısını (46) çok fazla bulan teknik direktör Abdullah Avcı, savunmadaki sıknıtıyı mutlaka gidermek istiyor. bunun yolu da transferden geçiyor. Avcı, Vida'nın yanına sol ayaklı bir stoper düşünürken, menacerler tarafından Eliaquim Mangala ismi önerildi.

Geçen sezon da gündemde olan 28 yaşındaki stoperin kartal olma ihtimali bu kez çok daha fazla. Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Manchester City, geçen sezon Premier Lig'de hiç oynamayan Fransız savunmacıyı kesinlikle kadroda düşünmüyor ve cüzi bir bonservis bedeli karşılığında oyuncusunu göndermeyi planlıyor.

3 MİLYON EURO

Mangala'nın en azından 3 milyon Euro'luk yıllık garanti ücretinden kurtulmayı hedefleyen Manchester City, Fransız stoper ile Beşiktaş'ın anlaşmasını bekliyor. 

Kartal'ın Mangala'ya 2 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Şimdi gözler 1.87'lik savunmacının vereceği karara çevrildi.

(Fanatik)

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