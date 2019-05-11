Beşiktaş'ın mali kongresi başladı

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda kongre divan başkanlığı için Atıf Keçeci ile Ali Rıza Dizdar aday oldu.

Atıf Keçeci'nin divan başkanlığına seçildiği açıklanırken, Ali Rıza Dizdar'ı destekleyenler oylamanın şekli konusunda tepki gösterdi.

Toplantıda, 1 Ocak 2018-16 Eylül 2018 tarihlerinde yer alan yönetim kurulunun idari ve mali yönden ayrı ayrı ibrası oya sunulacak. Genel kurulda ayrıca, 16 Eylül 2018-31 Aralık 2018 tarihlerinde görev alan yönetim kurulunun da idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası için oylama yapılacak.

Kongrenin son gündem maddesi, divan kurulunun eski başkanı Yalçın Karadeniz hakkında BJK Derneği Disiplin Kurulu tarafından verilen kınama cezasının bir kez daha disiplin kurulunca gözden geçirilmesinin görüşülmesi ve oya sunulması olacak.