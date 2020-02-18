Beşiktaş'ın Lucescu'dan son anda vazgeçmesi kriz çıkardı

Beşiktaş'ta futbol şubesinin yapılanması için düşünülen Mircea Lucescu'dan son anda vazgeçilmesi üzerine kriz çıktı.

Beşiktaş'ta gönüllü danışman olarak görev yapan İbrahim Altınsay, futbol yapılanması için düşünülen Mircea Lucescu ile anlaşmaya varmıştı. Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde yöneticilerle görüşme yapan Altınsay beklemediği bir durumla karşılaştı.

Yönetimde Lucescu'yu isteyenler kadar istemeyenlerin de olduğunu gören Altınsay bu duruma tepki gösterdi. Kendisine verilen görevi yerine getirmesine rağmen karşılaştığı görüş ayrılığı yüzünden İbrahim Altınsay'ın danışmanlık görevinden ayrılmaya karar verdiği öğrenildi.

(Türkiye)