Beşiktaş'ın Leroy Fer ile 3 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi

Hollanda basını, Beşiktaş'ın Leroy Fer ile 3 yıllık anlaşma yaptığını ve dönüşünün zor olduğunu duyurdu.

AKŞAM



UZUN süredir Beşiktaş’la anlaştığı iddia edilen Lorey Fer konusunda, Hollanda basını daha detaylı bilgiler vermeye başladı. Beşiktaş cephesinden bir açıklama gelmese de Leroy Fer’le yapılan sözleşmenin 3 yıllık olduğu kaydedildi. Feyenoord ile kontratı biten merkez orta saha oyuncusunun artık geri dönüşünün olmadığı da belirtildi.

Hollanda ekibinin, Beşiktaş’ın önerdiği rakamı oyuncuya vermeye istekli olduğu ancak Fer’in, Beşiktaş’la anlaştığı ve bundan sonra yapılacak girişimlerin bir fayda sağlamayacağı da hatırlatıldı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hollandalı başarılı oyuncu Feyenoord formasıyla bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 2 gol atıp, 2 de asist yaptı.