Beşiktaş'ın konuğu Tarsus İdman Yurdu

SPOR GÜNDEMİ

F.Bahçe'de kanat sürprizi F.Bahçe'de kanat sürprizi Saha içinde top taşıyan oyuncu problemini çözmek isteyen Fenerbahçe, Trabzonspor'un da ilgilendiği Norveç kulübü Bodo Glimt forması giyen 26 yaşındaki Philip Zinckernagel'i yakın takibe aldı.

Mehmet Ekici'den ters köşe! Yeni adresi belli oldu Mehmet Ekici'den ters köşe! Yeni adresi belli oldu Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşamayan ve şu sıralar Hannover 96 ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici'nin Bundesliga 2 ekibine imza atacağı belirtiliyordu ancak futbolcuyla ilgili son dakika transfer iddiası ortaya atıldı. 30 yaşındaki futbolcunun BB. Erzurumspor başta olmak üzere Süper Lig ekipleriyle görüştüğü ortaya çıktı.

Nihayet! Mesut Özil transferinde son dakika Nihayet! Mesut Özil transferinde son dakika Arsenal'de kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil, ocak ayında MLS takımlarıyla görüşmelere başlayacak. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Özil'in futbol dışındaki işlerini de yönetmek için ABD'yi tercih etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Oyuncuyla D.C. United, LA Galaxy ve Inter Miami ilgileniyor.

Sürpriz! Aboubakar'a dev talip çıktı Sürpriz! Aboubakar'a dev talip çıktı Beşiktaş'ın Porto'dan kadrosuna kattığı ve performansıyla alkış toplayan Vincent Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı. Fransız ekibi Marsilya, Kamerunlu golcüyü gündemine aldı.

Trabzonspor piyango gibi teklifi reddetti Trabzonspor piyango gibi teklifi reddetti St. Etienne, Portekizli stoper Edgar Ie için Trabzonspor'a 2 milyon euroluk teklif yaptı. Bordo-Mavililer miktarı az bulurken rakamın artması halinde transferin gerçekleşebileceğini Fransız ekibine iletti.