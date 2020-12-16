Beşiktaş'ın konuğu Tarsus İdman Yurdu

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.
Geçen sezonu ilk 3 içinde bitiren Beşiktaş, kupa mücadelesine 5. turda çıkacak.
Kupanın 3. turunda İçel İdmanyurdu'nu evinde 3-1 yenen Tarsus İdman Yurdu, 4. turda ise İstanbulspor'a deplasmanda 1-0 üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.
Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek. Normal ve uzatma bölümünde beraberlik olması halinde tur atlayacak ekip penaltı atışları sonucunda belli olacak.
Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda son sezonlarda istediğini alamadı. Geçen sezon son 16 turunda kupaya veda eden Beşiktaş, 2018-2019'da cezası nedeniyle organizasyonda yer alamamıştı. 2017-2018 sezonunda yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş, rövanş maçına çıkmamış ve hükmen yenilerek elenmişti. 2016-2017 sezonunda da Fenerbahçe'ye elenen Beşiktaş, önceki 5 sezonda da başarı elde edemedi.
Kupayı 9 kez kazanan siyah-beyazlı ekip, son olarak 2010-2011 sezonunda bu başarıyı göstermişti.
Saha içinde top taşıyan oyuncu problemini çözmek isteyen Fenerbahçe, Trabzonspor'un da ilgilendiği Norveç kulübü Bodo Glimt forması giyen 26 yaşındaki Philip Zinckernagel'i yakın takibe aldı.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşamayan ve şu sıralar Hannover 96 ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici'nin Bundesliga 2 ekibine imza atacağı belirtiliyordu ancak futbolcuyla ilgili son dakika transfer iddiası ortaya atıldı. 30 yaşındaki futbolcunun BB. Erzurumspor başta olmak üzere Süper Lig ekipleriyle görüştüğü ortaya çıktı.
Arsenal'de kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil, ocak ayında MLS takımlarıyla görüşmelere başlayacak. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Özil'in futbol dışındaki işlerini de yönetmek için ABD'yi tercih etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Oyuncuyla D.C. United, LA Galaxy ve Inter Miami ilgileniyor.
Beşiktaş'ın Porto'dan kadrosuna kattığı ve performansıyla alkış toplayan Vincent Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı. Fransız ekibi Marsilya, Kamerunlu golcüyü gündemine aldı.
St. Etienne, Portekizli stoper Edgar Ie için Trabzonspor'a 2 milyon euroluk teklif yaptı. Bordo-Mavililer miktarı az bulurken rakamın artması halinde transferin gerçekleşebileceğini Fransız ekibine iletti.
Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Douglas ve Isimat Mirin'le birlikte kadro dışı bırakılan ancak takımla çalışmalarını sürdüren Tyler Boyd, devre arasında takıma dönüyor. Oyuncusunun durumundan memnun olan teknik direktör Sergen Yalçın, ABD'li futbolcuya ligin ikinci yarısında görev vermeyi düşünüyor.