Beşiktaş'ın konuğu Ankaragücü! Muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Ankaragücü'nü ağırlıyor.
Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 20:00'da başlayacak karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Maçı beIN Sport canlı yayınlayacak.
Karşılaşmaya Beşiktaş 40 puanla 5. sırada çıkarken Ankaragücü ise 20 puanla 17. sırada yer alıyor.
İki takımın eksikleri
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Gökhan Gönül bu karşılaşmada yer alamayacak.
Siyah beyazlılarda Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd ise haftaya oynanacak Galatasaray maçı öncesinde ceza sınırında olan isimler.
Ankaragücü'nde ise Stanojevic cezası nedeniyle kadroda olmayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak
Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila, Lukasik, Faty, Lobzhanidze, Michalak, Rodrigues, Orgill
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