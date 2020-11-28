Beşiktaş'ın Kadıköy'deki son galibiyeti tarihe geçmişti

Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu hafta derbi maçında Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Yarın akşam Fenerbahçe Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak ve Tugay Kaan Numanoğlu tarafından yönetilecek.

WELINTON MU, NECİP UYSAL MI OYNAYACAK



Milli arada sakatlıklar ve Covid-19 vakalarıyla uğraşan, bu nedenle de tam takım idman yapmadan 7 eksikle Medipol Başakşehir maçına çıkan Beşiktaş, buna rağmen karşılaşmayı 3-2 kazanarak büyük moral depolamıştı.

Siyah beyazlıların Fenerbahçe karşısında da galibiyetten başka bir düşüncesi yok. Bu hafta sakat ve Covid-19 olan futbolcuların bir kaçının iyileşmesi, teknik direktör Sergen Yalçın'ı en çok sevindiren gelişme oldu. Son anda karar değiştirmezse, bir futbolcu haricinde Başakşehir maçının kadrosunu sahaya sürecek olan Sergen Yalçın'ın, Welinton, N'Sakala, Roiser ve Oğuzhan'ın takıma katılmasıyla alternatifi olan bir yedek kulübesi olacak.

Tecrübeli teknik adam, derbi mücadelesinde kaleyi yine Utku'ya teslim edecek. Sağ bekte Valentine Roiser, stoperde Montero ve sol bekte Rıdvan oynaması kesin olan 3 oyuncu. Sakatlıktan yeni kurtulan ve sadece 3 idman yapacak olan Welinton'un oynayıp oynamayacağına ise bu akşam yapılacak idmanda karar verilecek. Welinton oynamaz ise stoperde Necip-Montero ikilisi görev yapacak.

Orta sahada defansa dönük oyuncu olarak Josef De Souza'yı oynatacak olan Sergen Yalçın'ın hücum dörtlüsü Ghezzal-Atiba-Mensah ve Larin'den oluşacak. Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki gol silahı ise Vincent Aboubakar.

Siyah beyazlıların derbideki muhtemel kadrosu Utku-Rosier-Necip (Welinton) -Montero-Rıdvan-Josef-Ghezzal-Atiba-Mensah-Larin-Aboubakar şeklinde.

EKSİK FUTBOLCU SAYISI 5'E ÇIKTI

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine 5 eksik futbolcuyla çıkacak.

Siyah beyazlılarda Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart ve Dorukhan Toköz'ün sarı kart cezası bulunuyor. Türkiye ile oynanan milli maçta Covid-19 olduğu açıklanan ve hala karantina süreci devam eden Hırvat futbolcu Domagoj Vida ile sağ alt baldırında zorlanma olan Gökhan Töre de maç kadrosuna girmeyecek diğer iki futbolcu olacak. Milli arada Covid-19 olduktan sonra 2 testi negatife dönen Ajdin Hasic'in, dün açıklanan yeni testlerde tekrar pozitif çıkması siyah beyazlılar için şok eden bir gelişme oldu. Hasic'in yeniden izolasyona alınmasıyla takımdaki eksik futbolcu sayısı 5'e çıktı.

Bu arada son iki idmana sakatlık gerekçesiyle çıkmayan Adem Ljajic'in durumu ise son antrenmanda belli olacak.

DİKKAT ÇEKEN NOTLAR

-Beşiktaş ile Fenerbahçe yarın akşam 352'nci kez karşı karşıya gelecek.

-İlk maç: 28 Kasım 1924 Fenerbahçe: 4 - Beşiktaş: 0

-Son maç: 19 Temmuz 2020 Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

-351 maçta Fenerbahçe'nin 133 galibiyeti bulunurken, 125 maçı Beşiktaş kazandı.

-İki takım arasındaki beraberlik sayısı 93

-Beşiktaş, rakibine 443 gol atarken, kalesinde 485 gol gördü.

-İki takım lig maçlarında 128 kez karşılaştı. Fenerbahçe 47, Beşiktaş 40 galibiyet aldı. Beraberlik sayısı 41

-Son 25 maçta Fenerbahçe 11 galibiyetle üstün durumda.

-Beşiktaş son 25 maçta 5 galibiyet aldı.

-En farklı galibiyetler: 23 Mart 1941 özel turnuva Beşiktaş: 7 - Fenerbahçe: 1

6 Aralık 1958 özel maç Fenerbahçe: 7 - Beşiktaş: 0

-En çok gol atan futbolcular:

Beşiktaş: Hakkı Yeten: 32 gol

Fenerbahçe: Cemil Turan: 19 gol

-İki takımda da oynayıp gol atanlar: Tayfur Havutçu-Yusuf Şimşek-Tümer Metin-Mert Nobre-Mamadou Niang-Gökhan Gönül

-Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 16 yıldır yenemiyor.

-Beşiktaş'ın deplasmanda kazandığı son maç 17 Nisan 2005 Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

-Beşiktaş, Cordoba'nın kırmızı kart görmesiyle maça kalede Pancu ile devam etti ve Pancu'nun kalede olduğu süre içinde 4-3 öne geçerek karşılaşmayı kazandı.

-Beşiktaş sonraki 16 yılda Kadıköy'de oynadığı 18 derbi maçının 11'ini kaybetti, (1 maç hükmen) 7'sinde ise berabere kaldı.