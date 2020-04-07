Beşiktaş'ın Jeroen Zoet transferine koronavirüs engeli

Loris Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, kaleci transferinde koronavirüs engeline takıldı. Siyah-Beyazlılar, PSV’nin 29 yaşındaki kalecisi Jeroen Zoet için Hollanda ekibiyle temasa geçti ancak salgın sebebiyle herhangi somut bir adım henüz atılamadı.
Yeni sezon için kaleci arayışında olan Beşiktaş’ta, Hollanda ekibi Utrecht’te kiralık oynayan Jeroen Zoet konusunda ilginç bir detay öne çıktı.
Bonservisi PSV’de olan 29 yaşındaki kaleciyi ciddi anlamda takip eden siyah-beyazlılar; Avrupa’da artan koronavirüs salgını nedeniyle frene basmak zorunda kaldı.
Utrecht’le kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zoet’yi gündeminde tutan Kartal’ın PSV ile iletişime geçtiği ancak şu anda salgın yüzünden herhangi bir işlem yapılamadığı kaydedildi. PSV ile de sözleşmesi 2021’de bitecek olan Hollandalı eldiven konusundaki gelişmelerin Mayıs ayından sonraya kaldığı belirtildi.
(Skorer)
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