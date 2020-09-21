Beşiktaş'ın istediği Vincent Aboubakar'ı Başakşehir kadrosuna katıyor

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Porto ile yollarını ayırması beklenen Vincent Aboubakar, Medipol Başakşehir ile görüşmelere başladı. 28 yaşındaki oyuncunun turuncu-lacivertlilere imza atmaya yakın olduğu bildirildi.
İLK 2 HAFTA GOL ATAMADAN KAYBETTİ
Süper Lig’de 2020-2021 sezonuna istediği gibi başlayamayan ve oynadığı iki maçtan da gol atamadan mağlup ayrılan son şampiyon Başakşehir’de bir yandan da kadro planlaması devam ediyor. İlk iki haftalık bölümde gol yollarında sıkıntılar yaşadığı görülen turuncu-lacivertliler için Portekiz basınından büyük bir transfer haberi geldi.
SAĞLIK KONTROLLERİNDEN SONRA İMZAYI ATACAK
Buna göre bir dönem Beşiktaş forması da giyen Aboubakar, Başakşehir’e imza atmaya yakın. Kulübü Porto ile yollarını ayırmaya hazırlanan Vincent Aboubakar, Şampiyonlar Ligi’ne direkt grup aşamasından katılacak olan İstanbul ekibiyle son görüşmeleri yaptıktan sonra sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atacak.
Beşiktaş’a tekrar transfer olması da gündeme gelen golcü futbolcunun siyah-beyazlılarla maddi konularda uzlaşma sağlayamadığı da ifade edildi.
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