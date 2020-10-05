Beşiktaş'ın istediği Kalinic İtalya'nın yolunu tutuyor

Beşiktaş'ın uzun süredir ilgilendiği Nikola Kalinic, Verona ile imzalıyor. Atletico Madrid'i ikna eden Verona transferi çözdü ve imzaların atılması bekleniyor.

Beşiktaş'ın transferi için uzun süredir uğraş verdiği Nikola Kalinic'in Hellas Verona ile anlaşmaya vardığı ve imzaların beklendiği belirtiliyor.

SkySport'un haberine göre Beşiktaş'ın uzun süredir anlaşma zemini aradığı Kalinic konusunda kısa sürede hızlı sonuç alan Verona'nın Atletico Madrid kulübünü ikna ettiği belirtiliyor. Yapılan anlaşmaya göre Kalinic'e 2022 yılına kadar imza attıracak olan Verona'nın oyuncu için ne kadar harcayacağı ise henüz netleşmiş değil.

Bilindiği gibi Kalinic bir süre önce Torino'nun radarına girmiş ve transferin bittiği söylentileri yayılmıştı.