Beşiktaş'ın istediği Emre Mor transferi için Abdullah Avcı devreye girdi

Bir süredir adı Beşiktaş'la anılan Emre Mor transferinde Abdullah Avcı'nın devrede olduğu bildirildi. Usta hocanın, bu hafta içinde 21 yaşındaki kanat oyuncusu ve menajeri Ali Polot ile görüşüp Beşiktaş'a gelmesi konusunda ikna etmeye çalışacağı kaydedildi.

İspanyol ekibi Celta Vigo'da gönderilecekler listesinde olan Emre Mor için Beşiktaş'ın 3.5 milyon euro önerdiği ancak rakamın düşük bulunduğu iddia edilmişti.

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