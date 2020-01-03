Beşiktaş'ın istediği Cenk Tosun'un önceliği İngiltere Premier Lig'de kalmak

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta öncelikli hedef Cenk Tosun. Everton'da Carlo Ancelotti ile beraber forma şansı bulması beklenen ancak istediği şansı bulamayan Cenk Tosun, EURO 2020'de oynayabilmek için Everton'dan ayrılma kararı aldı.

Şu ana kadar sadece 5 maçta 290 dakika süre bulan ve Everton'dan ayrılma kararı alan Cenk Tosun'un kısa bir önce yönetim ile de bu konu hakkında görüşerek düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma kiralanmasını talep etti.

Öncelikli olarak İngiltere'de kalmak isteyen ve kariyerine Premier Lig'de devam etmek isteyen Cenk Tosun, Championship takımlarından Derby County'in teklifini askıya aldı.

Phillip Cocu'nun takıma katılmasını istediği Cenk için Everton ile masaya oturan Derby, olumlu sinyaller aldı ancak milli futbolcu kariyerini Premier Lig'de sürdürmek istemesinden dolayı şimdilik süreci askıya aldı ve alternatifleri değerlendirme kararı aldı. Almanya Bundesliga'dan da talipleri olan ve tüm opsiyonları değerlendirme kararı alan Cenk Tosun için Türkiye şu anda öncelikli değil ancak Beşiktaş, Cenk'in bu kararına rağmen tüm şartları zorlamaya devam ediyor.

(Sporx)