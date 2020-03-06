Beşiktaş'ın iç saha golcüsü Kevin Prince Boateng

Vodafone Park'taki iki lig maçında da rakip fileleri boş geçmeyen Kevin Prince Boateng, bugün yine Kartal'ın en büyük hücum silahı olacak. Sergen Yalçın, yıldız oyuncuyu forvet arkasında ‘sahte 9' rolünde oynatacak.

Devre arasında takıma katıldıktan sonra kısa sürede uyum sorununu aşan ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezi haline gelen Kevin Prince Boateng, Ankaragücü maçına kilitlendi.

Hafta boyunca özel çalışmalar yapan ve ekstra idmanlar gerçekleştiren Ganalı yıldız, iç saha karşılaşmalarında bir farklı oynuyor. Taraftar desteğiyle birlikte motivasyonu artan başarılı hücumcu, Vodafone Park’taki iki lig maçını da boş geçmedi.

Gaziantep FK ve Trabzonspor karşılaşmalarında birer gol atan Boateng yine ağları havalandırıp, tribünleri coşturmak istiyor. Sergen Yalçın, Boateng’i Burak’ın arkasında ‘sahte 9’ gibi oynatacak. Oyuncusuna özgürlük tanıyan Sergen hoca, Boateng’in sürekli rakip ceza sahasına girip, tehlike yaratmasını planlıyor.