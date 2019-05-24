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Beşiktaş'ın hedefi Abdullah Avcı

Beşiktaş'ın hedefi Abdullah Avcı

Kartal ve Abdullah Avcı, dün bir görüşme yaptı. Başakşehir’in rızası olursa, bu iş bitecek. Ancak Avcı olmazsa da diğer adaylar gündeme gelecek.

AKŞAM

KARA Kartal’da hoca listesinin en tepesindede Başakşehir’den Abdullah Avcı yer alıyor. Başkan Fikret Orman ve yönetimi, önümüzdeki sezon gençlere dayalı olacak sistemde Abdullah Avcı’nın fayda sağlayacağına inanıyor. Geçtiğimiz aylarda Başakşehir’le 5 yıllık sözleşme uzatan 55 yaşındaki teknik adamın, Beşiktaş’a gelme arzusu olduğu da biliniyor. Beşiktaş yönetimi ve Abdullah Avcı dün görüşme gerçekleştirdi. Başakşehir cephesinden bir sorun çıkmazsa, Avcı Beşiktaş’ın hocası olacak.

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