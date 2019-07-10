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  3. Beşiktaş'ın hazırlık maçları programı belli oldu

Beşiktaş'ın hazırlık maçları programı belli oldu

Beşiktaş'ın hazırlık maçları programı belli oldu

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, sezon öncesi 3'ü İstanbul'da, 4'ü ise Avusturya'da olmak üzere 7 hazırlık müsabakası gerçekleştirecek.

Beşiktaş'ın hazırlık maçları programı şöyle:

17 Temmuz Çarşamba:

18.30 Beşiktaş-Pendikspor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

21 Temmuz Pazar:

18.30 Beşiktaş-Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

27 Temmuz Cumartesi:

17.00 Beşiktaş-CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi:

18.00 Beşiktaş-Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma:

18.00 Beşiktaş-Udinese (Groedig Goldberg)

4 Ağustos Pazar:

17.00 Beşiktaş-Brescia (Groedig Goldberg)

10 Ağustos Cumartesi:

20.00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat)

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