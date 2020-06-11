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aksam.com.tr
  • 11 Haziran 2020 Perşembe 09:51
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Beşiktaş'ın gündemindeki Umar Sadiq için Fenerbahçe de devreye girdi

Beşiktaş'ın gündemindeki Umar Sadiq için Fenerbahçe de devreye girdi

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Daha önce adı Beşiktaş'la anılan Partizan'ın Nijeryalı golcüsü Umar Sadiq için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edildi. 23 yaşındaki forvetin eşi Judy Mega, bir taraftarın ‘Come to Beşiktaş' paylaşımını beğenmişti.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe, Partizan forması giyen Umar Sadiq'e kanca attı. Beşiktaş’ın listesinde yer alan Umar’ın eşi Judy Mega, bir taraftarın “Come To Beşiktaş” paylaşımını beğenmişti. Bu hamle, 23 yaşındaki forvetin Siyah Beyazlı ekibe transfer olacağı iddialarını güçlendirmişti.

Telegraf RS'de yer alan habere göre Fenerbahçe de 23 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istiyor. Manchester United, CSKA Moskova, Anderlecht, Milan, Valencia, Lokomotiv Moskova ve Fenerbahçe'nin; Partizan'ın Kızılyıldız'la karşı karşıya geldiği maçta 1.92'lik golcüyü takip etmesi için scout ekiplerini gönderdiği kaydedildi.

Partizan'dan ayrılmak istediği iddia edilen futbolcu için 15 milyon Euro bonservis bedeli talep edildiği gelen haberler arasındaydı.

Partizan formasıyla bu sezon 34 maça çıkan Sadiq, rakip filelere 17 gol bıraktı, 2 de asist yaptı. Partizan, sezon başı Serie A ekibi Roma'dan kiraladığı genç golcünün bonservisini devre arasında 1.75 milyon Euro karşılığında satın almıştı.

(Fanatik)

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