Beşiktaş'ın gündemindeki Thievy Bifouma ve Gökhan Töre için resmi açıklama geldi

Yeni Malatyaspor forması giyen Thievy Bifouma ve Gökhan Töre'yi eski hocaları Sergen Yalçın'ın istediği iddia edilmişti. Sarı-Siyahlı ekibin başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş'la ilgili basında çıkan haberlere yanıt verdi.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Btc Turk Yeni Malatyaspor'da forma giyen Thievy Bifouma ve Gökhan Töre hakkında resmi açıklama geldi.



Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre ve Bifouma'nın transferiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bifouma ve Gökhan Töre ile alakalı bir şey yok. İki futbolcu ile ilgili Beşiktaş haberlerini basından takip ettim. Transferi sezon bitince oturur, konuşuruz. Gökhan Töre'nin sözleşmesinde opsiyon var. Sergen Yalçın çok iyi bir insan ve çok iyi bir hoca. Beşiktaş'ta başarılı olacaktır. Çok zor bir dönemde göreve geldi.”