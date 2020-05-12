Beşiktaş'ın gündemindeki isim Sehic

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kalesini koruyan Boşnak file bekçisi iki transfer döneminden bu yana pek çok takımın gündemine geldi.
Loris Karius'un sözleşmesini tek taraflı feshetmesini ardından, kaleci arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Ibrahim Sehici ile bağlahtıya geçti.
Ajansspor'un haberine göre; siyah-beyazlı takımda Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Çağdaş Atan, Sehic'i telefonla arayarak, "Seni transfer etmek istiyoruz. Bizimle çalışmanı istiyoruz. Ne dersin" diye sordu. Tecrübeli kaleci ise, "Şu anda Erzurumspor'la yapmam gerekenlere konsantre oldum. Ama tranfer döneminde koşullar oluşursa Beşiktaş'ta oynamayı tabii ki çok isterim" dedi.
Sergen Yalçın'ın kalede güven veren görüntüsünün yanı sıra topu oyuna iyi sokma konusundaki başarısı nedeniyle Sehic'i tercih ediyor.
Bosna Hersek Milli Takımı'nın birinci kalecisi olan Ibrahim Sehic'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Bu sezon 28 lig maçında forma giyen 31 yaşındaki kaleci, devre arasında Antalyaspor ve Denizlispor'dan transfer teklifi almıştı.
Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinden sonra kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İbrahim Sehic'i gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Gökhan Gönül'e Galatasaray'dan veto... Teknik direktör Terim, 35 yaşındaki futbolcuyu istemediğini yönetime iletti.
Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışan bir personelinde daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Gelecek sezonun transferleri için futbolcu satarak kaynak oluşturmak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Nasr, geçen sezonun devre arasında Sarı-Kırmızılılardan kiraladığı Maicon ile yeni sözleşme imzalıyor. Suudi basınında yer alan habere göre, Galatasaray'la görüşmelerde sona gelindi.
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe de devreye girmişti. Fatih Terim'i arayan başarılı futbolcu, “Size bir söz verdim. Merak etmeyin. Yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğim” dedi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Newcastle United sahipleriyle 300 milyon Sterlin karşılığında anlaşmaya varmıştı ancak İngiltere Premier Lig yönetimi, Siyah-Beyazlı ekibin satışını erteledi.
Galatasaray, Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmak için Uruguaylı yıldızla prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kaleci ile 2024 yılına kadar kontrat imzalanacak. Üstelik daha düşük maaşla.