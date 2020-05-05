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aksam.com.tr
  • 05 Mayıs 2020 Salı 20:32
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  • 05 Mayıs 2020 Salı 20:33

Beşiktaş'ın gündemindeki isim için Mehmet Özdilek'ten açıklama

Beşiktaş'ın gündemindeki isim için Mehmet Özdilek'ten açıklama

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BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Beşiktaş'ın transfer gündemindeki kaleci Sehic'in Türkiye'nin en iyi 5 kalecisinden bir tanesi olduğun söyledi.

Radyospor'a konuşan Özdilek, koronavirüs salgını hakkında, "Şu anda İstanbul'dayım. 50 gündür evdeyim. İzole bir şekilde hayata devam ediyoruz. Bir sıkıntımız yok ancak zor bir süreç. Umarım kısa bir süre sonra bu beladan kurtuluruz. Burada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Normal bir yaşama dönüş uzun sürecek. Maskeli yaşam daha ön plana çıkıyor ve sosyal mesafe kavramı var. Bu durumlar uzun sürecek gibi." dedi.

"HER DURUMA HAZIRIZ!"

TFF'nin karar sürecini değerlendiren Özdilek şunları söyledi:

"Bugün bir toplantı var. Toplantıdan çıkan sonuca göre yol haritamızı belirleyeceğiz. TFF bize bir şey söylemedi. Biz hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. Her duruma hazırız. İngiltere'de futbolcular oynamak istemiyor. Bu süreci ailelerine bulaştırmak istemediklerini söylüyorlar. Dün Ankaragücü'nde bir oyuncunun testi pozitif çıktı. Bu süreçte yaklaşım nasıl olacak bilemiyorum."

"TFF'NİN PROTOKOLLERİ MANTIKLI DEĞİL!"

Mehmet Özdilek, TFF'nin açıkladığı protokolleri eleştirdi ve şunları söyledi:

"TFF'nin sunduğu protokoller çok mantıklı değil. Futbol 35 madde ile oynanabilecek bir oyun değil.Oyuncunun eskisi gibi mücadele etmesi mümkün değil. Burada en iyimser tabloda 90 gün sonra bir maç oynayacağız. Bizim oyuncularımız maça çıkmak istemeyebilir. Ne ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ben kendi takımım için söylemiyorum. Bazı kulüpler antrenmanlara başladı ancak ben bunu anlamıyorum. Bu kulüpler neye göre başlıyor? Bu kulüplere bir bildiri mi gidiyor? Hangi tarihe göre hazırlanıyorlar? Herkes aynı anda başlamalı."

"MAÇI BIRAK ANTRENMAN BİLE YAPAMAZSIN!"

Futbolun diğer mesleklerden ayrılması gerektiğini savunan Özdilek konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Futbolu diğer mesleklerden ayırmanız lazım. Endüstride belli mesafeleri koruyarak ekonomik olarak katkı sağlayabilirsiniz. Siz maça çıkacaksınız. İnsanlar birbirlerine dokunacaklar. Bu işin terlemesi var, tükürüğü var bir sürü şey var. Futbol ekonomisi önemli ancak en önemlisi insan sağlığı. Biz oynamaktan yanayız. FIFA neden Avrupa Şampiyonası'nı erteledi? 1 hafta önce FIFA Sağlık Örgütü Başkanı futbol oynamanın mümkün olmadığını söyledi. Bilim insanları bırakın maçı antrenman bile yapamazsınız diyor. Futbolu maskeyle oynayamazsınız. Belçika, Fransa, Hollanda ve Arjantin aynı kararı aldı. Ben İngiltere'de de maçların oynanacağını düşünmüyorum. Yarın belki benim oyuncumda da çıkacak. Bu kadar insanı bir arada tutmak mümkün değil."

"BÖYLE BİR TRAVMA ORTAMINDA MAÇ YAPMAK MANTIKLI DEĞİL!"

Önemli olanın insan sağlığı olduğunu vurgulayan Özdilek şunları söyledi

"Burada ilk önce insan sağlığı düşünülmeli. Ben her karara razıyım. Sağlığın olmadığı yerde spor yapamazsınız. Bizim geri dönüşlerimiz sıradan olmamalı. Marka değerini arttırmalıyız. Hidayet Türkoğlu çok doğru konuştu. 2 ay oynamak mı yoksa gelecek 2-3 yılı planlamak mı? Bu işin içinde bir sürü parametre var. Biz önümüzdeki 1 ayı kurtarmaya çalışıyoruz ancak önümüzdeki 2-3 yılı kim kurtaracak? Biz bu kurallara uymalıyız. Bunu ben değil bilim adamları söylüyor. Böyle bir tramva ortamında oynamak bana çok mantıklı gelmiyor." (Fanatik)

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