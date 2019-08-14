Beşiktaş'ın gündeminde Konoplyanka ve Emre Kılınç var

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler hücum bölgesine çevrildi. Siyah Beyazlıların gündeminde; Yevhen Konoplyanka ve Emre Kılınç var.

Beşiktaş, bir kanat oyuncusu ve bir santrfor transferi için girişimlerini hızlandırıyor. Schalke 04'ten Konoplyanka'yı transfer etmek isteyen yönetim, bütçe sınırlarını zorluyor.

Ukraynalı futbolcusu için 3 milyon euro bonservis bedeli talep eden Alman ekibinin, peşin ödeme şartı görüşmeleri zora sokuyor. Siyah-beyazlılar ödemeyi taksitlendirmek için ısrar ediyor.

29 yaşındaki oyuncunun istediği 2 milyon 400 bin euro yıllık ücret üzerinden de pazarlıklar sürüyor.

Beşiktaş'ın gündemindeki bir diğer isim ise Demir Grup Sivassporlu Emre Kılınç.

Lens ya da Quaresma'nın takımdan ayrılmaması halinde bu transferin gerçekleşme ihtimalinin zayıf olduğu gelen haberler arasında...

Beşiktaş yönetimi, bu iki isme gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

Emre Kılıç ile takası gündeme gelen Jermain Lens'in ise Sivas'a gitmeye sıcak bakmadığı öğrenildi. (TRTspor)