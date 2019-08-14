Beşiktaş'ın gündeminde Konoplyanka ve Emre Kılınç var

Beşiktaş, bir kanat oyuncusu ve bir santrfor transferi için girişimlerini hızlandırıyor. Schalke 04'ten Konoplyanka'yı transfer etmek isteyen yönetim, bütçe sınırlarını zorluyor.
Ukraynalı futbolcusu için 3 milyon euro bonservis bedeli talep eden Alman ekibinin, peşin ödeme şartı görüşmeleri zora sokuyor. Siyah-beyazlılar ödemeyi taksitlendirmek için ısrar ediyor.
29 yaşındaki oyuncunun istediği 2 milyon 400 bin euro yıllık ücret üzerinden de pazarlıklar sürüyor.
Beşiktaş'ın gündemindeki bir diğer isim ise Demir Grup Sivassporlu Emre Kılınç.
Lens ya da Quaresma'nın takımdan ayrılmaması halinde bu transferin gerçekleşme ihtimalinin zayıf olduğu gelen haberler arasında...
Beşiktaş yönetimi, bu iki isme gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.
Emre Kılıç ile takası gündeme gelen Jermain Lens'in ise Sivas'a gitmeye sıcak bakmadığı öğrenildi. (TRTspor)
Fenerbahçe'nin teklifini Şampiyonlar Ligi sebebiyle reddederek Galatasaray'ı tercih eden Nzonzi'nin transferi bitiyor. Oyuncunun kiralık evrakları kulübe ulaştı.
Beklenen gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve UEFA Avrupa Ligi’nde ipi göğüsleyen Chelsea, “Süper Kupa”yı müzelerine götürmek için karşı karşıya gelecek. Dev finale Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park ev sahipliği yapacak.
Galatasaraylıların merakla beklediği haber sonunda geldi. Bir forvet transfer etmeden Falcao'yu bırakmam diyen Fransız devi Monaco, Sevilla'dan Ben Yedder'i renklerine kattığını açıkladı.
Orta sahaya yapılacak takviye konusunda ısrarcı olan Ersun Yanal, iki yıldızdan birini istiyor: Ya Fernandinho ya da Gustavo...
Transferde bir numaralı gündem maddesi forvet olan Beşiktaş, Güney Amerika ve Portekiz pazarına yöneldi.
Mahkemeden ‘Denetleme Kurulu’nun seçimi yönünde karar çıkması üzerine yönetim, bütün kurulları seçime götürmek için çalışma başlattı. 2 Eylül’e kadar Mustafa Cengiz yönetimi ‘Olaganüstü seçim’ kararı açıklayabilir.
DEPLASMANDA Prag’la 2-2 berabere kalan ve Avrupa Kupaları’nda tura çok yaklaşan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor.