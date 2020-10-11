Beşiktaş'ın gözü Katar ve Rusya'da

14 kişilik kontenjana giremedikleri için lisans çıkarılmayan yabancı futbolculara kulüp arayan Beşiktaş yönetiminin seçenekleri her geçen gün azalıyor. Kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, Douglas, Tyler Boyd ve Nicolas Isimat-mirin'in halihazırda gidebileceği, transfer dönemi açık olan sadece dört ülke bulunuyor...
Avrupa'da Rusya, İsviçre, Hırvatistan; Asya'da ise Katar. Bu ülkeler içinde de Rusya ve Katar öne çıkıyor. Lens, Douglas, Isimat-mirin ve Boyd'a kulüp bulmak için yoğun çaba harcayan yönetim amacına ulaşamadığı takdirde dört oyuncu en iyi ihtimalle ocak ayındaki kış transfer dönemine dek takımda kalacak ve sadece antrenmana çıktıkları için milyonlarca Euro para alacak. Beşiktaş, bu futbolculara yılda 5.2 milyon Euro (48.3 milyon TL) garanti ücret ödüyor.
Galatasaray'da Diagne ve Falcao'nun attıkları her gol 1 milyon euro'ya denk geliyor.
Hırvatistan basını, tecrübeli stoperin Beşiktaş kariyerinin sonuna geldiğini duyurdu. Beşiktaş'ın finansal sorunları nedeniyle elden çıkartmak istediği Domagoj Vida'nın, Hırvatistan'ın Osijek takımıyla görüştüğü ve eve dönmeye hazırlandığı belirtildi. Haberde tecrübeli stoperin kiralık gideceği bilgisine de yer verildi.
Beşiktaş, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü, Josef, Atiba, Larin (2) ve Aboubakar'ın golleriyle 5-2 mağlup etti. Karagümrük'ün gollerini ise Salibur ve Mevlüt kaydetti.
Fenerbahçe'de kadroya katılan üç futbolcunun sözleşmelerinde özel maddeler olduğu ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalanlara takım bulunamazsa milyonlar boşa gidecek.
Sörloth'un takımdan ayrılmasının ardından Trabzonspor'da bazı yöneticiler Cavani, Pato, Mandzukic gibi isimlerin transfer edilmesini istedi. Başkan Ağaoğlu ise asla böyle bir transfer yapmayacağını, kendisinden önceki yönetimlerin hatalarına düşmeyeceğini söyledi.