Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Jeremain Lens'e Göztepe talip oldu

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ankaraspor forması giyen Beykan Şimşek'le her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, Beşiktaşlı Jermain Lens için de nabız yokluyor. Bu sezon başında Beşiktaş'ta süresiz kadro dışı bırakılan Hollandalı oyuncu için Göztepe'nin girişimlere başladığı, Teknik Direktör İlhan Palut'un da Lens'i kadrosunda görmek istediği ifade edildi.
Beşiktaş'ın da Lens'i elden çıkarmak istediği ve Göztepe ile anlaşabileceği vurgulandı. Futbolculuk kariyerine ülkesinin AZ Alkmaar takımında başlayan 33 yaşındaki futbolcu, NEC Nijmegen, PSV Eindhoven, Dinamo Kiev, Sunderland, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı. Son 4 sezonunu siyah-beyazlılarda geçiren kanat oyuncusu, bu sene sadece 4 resmi maça çıkıp kadro dışı bırakıldı. Bu haftayı bay geçecek Göztepe'nin 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde kadrosuna en az 4 takviye yapacağı öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerin hedefinde Erol Bulut'un Alanyaspor'dan eski öğrencileri Caulker ve Bakasetas bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu iki futbolcuyu sezon başı da kadrosuna katmak istemişti.
Sezon başında tam 18 futbolcu kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da stoper ve kanat takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertlilerin savunma için takip ettiği isimlerden biri de PAOK'ta forma giyen, Pelkas'ın eski takım arkadaşı Giannis Michailidis. 20 yaşındaki stoper, sol ayaklı olması ve soğukkanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Yunan ekibiyle bonservis pazarlıkları sürerken transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu gelen bilgiler arasında.
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ü St.Etienne takibe aldı. Ömür de yaz transfer döneminde Fransa'nın yolunu tutacak.
Masada Costa, Hulk ve Jese Rodriguez gibi bonservissiz isimlerin yanında Bakasetas ve Visca gibi ligin ustaları var. Sürpriz isimlerle de görüşülüyor.
Koronavirüs pandemisi döneminde Fenerbahçe'den maaşını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı fesheden ve konuyu FIFA'ya taşıyıp 7.5 milyon euro tazminat almaya hak kazanan Max Kruse'nin Sarı-Lacivertlilerle anlaştığı rakam ortaya çıktı. Buna göre Fenerbahçe, Alman futbolcuya 3,75 milyon euro ödeyecek.
Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe, transfer harekatına başladı.