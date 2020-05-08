  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 08 Mayıs 2020 Cuma 12:29
  • |
  • 08 Mayıs 2020 Cuma 12:29

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Adem Ljajic için Roma iddiası

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Adem Ljajic için Roma iddiası

Paylaş

Beşiktaş'ta performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve gözden çıkarılan Adem Ljajic'e İtalyan devi Roma'nın talip olduğu iddia edildi.

Kartal'da geleceği henüz netleşmeyen Adem Ljajic için İtalya'dan Roma iddiası geldi. Çizme kulübünün Sırp futbolcuyla ciddi biçimde ilgilendiği ortaya çıkarken bu transfer için teklifin çok yakın olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İtalya'ya geri dönmek isteyen Ljajic, daha önce Serie A'da Fiorentina, Roma, İnter ve Torino gibi takımların formalarını giymişti.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 lig maçında 3 gol, 6 asistle oynadı. Beşiktaş kariyerinde ise 59 maçta 14 gol atıp 21 asiste imza attı.

(Takvim)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Anadolu Efes'ten Ekpe Udoh'la ilgili resmi açıklama geldi

title

Jose Sosa: Trabzonspor'la anlaşamazsam başka takımla görüşürüm

title

Mauricio Isla, Espanyol'un teklifine sıcak bakıyor

Trabzonspor gruplar halinde çalışıyor

SPOR GÜNDEMİ

Yıldız futbolcu 'yuvam' dediği F.Bahçe'den ayrıldı! Yeni takımı bile belli
Yıldız futbolcu 'yuvam' dediği F.Bahçe'den ayrıldı! Yeni takımı bile belli

Yıldız futbolcu 'yuvam' dediği F.Bahçe'den ayrıldı! Yeni takımı bile belli

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci, ‘yuvam' dediği Fenerbahçe'den ayrılıyor. Bundesliga'ya dönmek isteyen 28 yaşındaki orta saha, Wolfsburg'tan gelen teklifi kabul etti.

Ve resmi açıklama geldi! Güle güle Muriqi
Ve resmi açıklama geldi! Güle güle Muriqi

Ve resmi açıklama geldi! Güle güle Muriqi

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Vedat Muriqi'e en son Tottenham'ın talip olduğunu açıkladı.

Sergen'in prensleri! İkisi de yeni sezonun vazgeçilmezi olacak
Sergen'in prensleri! İkisi de yeni sezonun vazgeçilmezi olacak

Sergen'in prensleri! İkisi de yeni sezonun vazgeçilmezi olacak

Beşiktaş'ın yeni sezonda umudu olan gençler bu sezon fazla şans bulamadı. Genç oyuncular içinde DG Sivasspor'da kiralık oynayan Fatih Aksoy toplam 1953 dakika ile en tecrübeli isim. Onu Ümraniye'de forma giyen Erdem Seçgin 940 dakika ile takip ediyor. U19 takımı ligde şu anda üçüncü sırada.

Milli yıldızın sözleşmesi feshedildi
Milli yıldızın sözleşmesi feshedildi

Milli yıldızın sözleşmesi feshedildi

Belçika'nın Royal Antwerp kulübü, Milli kaleci Sinan Bolat ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte Bjelica'nın F.Bahçe'ye ilk transferi
İşte Bjelica'nın F.Bahçe'ye ilk transferi

İşte Bjelica'nın F.Bahçe'ye ilk transferi

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna getirmeye hazırlandığı Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilere ilk transferini de yapıyor. Hırvat antrenör, oyun tarzı ve fiziğiyle Vedat Muriqi'ye benzetilen Bruno Petkovic'in takıma kazandırılmasını istiyor.

Ve Donk açıkladı! G.Saray'da kalacak mı?
Ve Donk açıkladı! G.Saray'da kalacak mı?

Ve Donk açıkladı! G.Saray'da kalacak mı?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Donk, "Benim için oynadığım pozisyon çok önemli değil. Eğer Fatih Terim benden takım için ekstra bir şey yapmamı isterse, bunu her zaman %100'ümle yapmaya hazır olacağım" ifadelerini kullandı.

Bjelica olmazsa takımın başına o geçecek
Bjelica olmazsa takımın başına o geçecek

Bjelica olmazsa takımın başına o geçecek

Fenerbahçe, büyük oranda anlaşma sağladığı Nenad Bjelica'da sorun çıkması halinde B planı olarak Manuel Pellegrini'yi göreve getirecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.