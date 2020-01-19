Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Sivasspor'u boş geçmiyor

Burnley Menajeri Dyche, golcü oyuncuya övgüler yağdırırken, “18 milyon Pound konuşuluyor, bu transfer imkansız” dedi.

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden sürüyor.

Beşiktaş yönetimi, kiralık sözleşmesi sona erecek olan Karius'un yerine Çaykur Rizespor'da forma giyen 25 yaşındaki Gökhan'ın peşine düştü.

Beşiktaş’ta Burak Yılmaz, Süper Lig kariyerinde en skorer görüntüsünü ortaya koyduğu Sivasspor’u yine boş geçmek istemiyor.

Rıdvan Dilmen'den flaş Vedat Muriqi sözleri

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Karşılaşmaya 90+5'te Vedat Muriqi'nin kırmızı kart görmesi damga vurdu. Kırmızı kart görmeseydi gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek olan Muriqi kırmızı kartla, Kayserispor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında cezasını çekecek ve Medipol Başakşehir maçında görev alabilecek.