Beşiktaş'ın Gökhan Töre transferini 2 gün içinde açıklaması bekleniyor

Beşiktaş'ın ikinci görüşmede anlaşmaya vardığı Gökhan Töre'nin menajeriyle bu hafta içinde tekrar bir araya gelip transferi resmen bitirmesi bekleniyor.

Yeni Malatyaspor’la yollarını ayırıp Siyah-Beyazlılar’a geri dönüş için masaya oturan Gökhan Töre, ilk görüşmeden olumsuz ayrılsa da ikinci temasta taraflar anlaşma noktasına gelmişti.



BU HAFTA RESMEN BİTİYOR

Kulüp ve oyuncu menajerinin bu hafta içerisinde tekrar bir araya gelip transfere resmiyet kazandırması bekleniyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da kadrosunda görmeyi çok istediği tecrübeli kanat oyuncusu, takıma hazır olarak katılabilmek için her gün özel antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.