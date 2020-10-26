Beşiktaş'ın geri dönüşü muhteşem oldu

AKŞAM

Beşiktaş kötü gidişata Yukatel Denizlispor deplasmanında son verdi. Josef de Souza'nın kırmızı kart gördüğü maçta rakibini 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar 3 hafta sonra galip geldi. Kartal'da iki Kanadalı Atiba ve Larin ilk kez aynı maçta golle buluştu.

Süper Lig 6. hafta kapanış maç gecesinde Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, yeni transferleri Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in ilk kez sahaya çıktığı maçı farklı kazandı.

13. dakikada Atiba Hutchinson ile öne geçen Beşiktaş, 39. dakikada ilk golün asistini yapan Vincent Aboubakar'ın penaltı vuruşuyla devreyi 2-0 öne kapattı. Bu sezon ilk golünü kaydeden Aboubakar, Haziran 2017'den sonra ilk kez Beşiktaş'ta gol sevinci yaşadı.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri ikinci yarıya golle başladı. 48. dakikada Rosier'in sağ kanattan gönderdiği ortaya uzak direkte tamamlayan Cyle Larin farkı 3'e çıkardı.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

67. dakikada orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Josef de Souza'nın, Fede Varela'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem Alper Ulusoy VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek Brezilyalı futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Josef gelecek hafta BTCTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Eksik rakibi karşısında farkı azaltmak isteyen ev sahibi Denizlispor 76. dakikada golü buldu. Ceza alanında topla buluşan Muris Mesanovic'in sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşta top ağlara gitti: 1-3.

Denizlispor 90+3'te Hadi Sacko ile farkı 1'e çekmeyi başardı ancak kalan dakikalar skoru değiştirmeyince Beşiktaş, rakibini deplamanda 3-2 mağlup ederek sezonun ikinci galibiyetini de deplasmanda elde etti.