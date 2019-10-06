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  3. Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz'ün dizi döndü

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz'ün dizi döndü

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz'ün dizi döndü

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada Dorukhan'dan kötü haber geldi.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada Dorukhan'dan kötü haber geldi.

Milli oyuncu, rakibiyle girdiği mücadele sonrasında sakatlandı ve gözyaşlarına hakim olamayarak oyundan çıktı.

DİZİ DÖNDÜ! RESMİ AÇIKLAMA

Dakikalar 73'ü gösterdiğinde oyundan çıkan ve dizinin döndüğü belirtilen Dorukhan için Beşiktaş'tan gelen resmi açıklamada, "Bu akşamki maçta sakatlanan oyuncumuzun sağ dizinde Patella (diz kapağı) çıkığı ve bu bağlı diz kapağından kıkırdak kopması tespit edilmiş olup, oyuncumuz ameliyat edilecektir" ifadelerine yer verildi

Dorukhan, A Milli takımımızın oynayacağı Arnavutluk ve Fransa karşılaşmalarında da yer alamayacak. Dorukhan'ın ligin ilk yarısını kapattığı belirtiliyor

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