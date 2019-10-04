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  3. Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz'e Aston Villa talip oldu

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz'e Aston Villa talip oldu

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz'e Aston Villa talip oldu

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz'e Aston Villa talip oldu.

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta oynadığı futbolla göz dolduran ve başarılı performansıyla milli takıma kadar yükselen Dorukhan Toköz’ü Lyon’un yanı sıra Aston Villa’nın da takip ettiği öğrenildi.

ASTON VİLLA DORUKHAN'I İZLEDİ

Her defasında Premier Lig’de oynamayı istediğini açıklayan yıldız futbolcu İngiliz ekiplerinin göz hapsine alınırken, yaz ayı transfer döneminde Kasımpaşa’dan Trezequet’yi kadrosuna katan Aston Villa scoutlarının Dorukhan için bol bol not aldığı belirtildi. Orta sahada Douglas Luiz ve Nakamba ikisini kullanan Dean Smith’in 23 yaşındaki oyuncuyu çok beğendiği ifade edilirken, ligde kötü günler geçiren Villa’nın Ocak ayında Beşiktaş’ın kapısını çalabileceği bildirildi.

DORUKHAN İNGİLTERE'Yİ İSTİYOR

Luiz ve Nakamba’dan skor – asist anlamında herhangi bir verim alamayan tecrübeli teknik adam Dean Smith’in iki futbolcuya alternatif bir isim aradığı öğrenilirken, Dorukhan Toköz’ün kariyerine İngiltere’de devam etmek için can attığı kaydedildi.

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