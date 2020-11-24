Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz formayı bırakmıyor

Trabzonspor kariyerine Erzurum galibiyeti ile başlayan Abdullah Avcı'nın maç sonunda yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Milli görev için ülkesi Ekvadır'a gitmiş ve burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Adem Ljajic gözüne Fenerbahçe'yi kestirdi

Süper Lig'de 1.5 ay sonra ilk kez Başakşehir karşısında görev alan Adem Ljajic, Fenerbahçe derbisi öncesi formunu arttırmak için harekete geçti. Takım idmanlarına ek olarak özel antrenör eşliğinde de çalışmalara başlayan Ljajic, pazar gününe kadar hazır olmayı hedefliyor.