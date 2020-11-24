Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz formayı bırakmıyor

Başakşehir karşısında sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Rıdvan Yılmaz, pazar günkü Fenerbahçe derbisinde de ilk 11'de görev yapmayı bekliyor. Genel idman performansı N'Sakala'nın önünde olan 19 yaşındaki futbolcunun hafta sonundaki dev maçta yine sahada olması bekleniyor.
Trabzonspor kariyerine Erzurum galibiyeti ile başlayan Abdullah Avcı'nın maç sonunda yaptığı konuşma ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Milli görev için ülkesi Ekvadır'a gitmiş ve burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında İngiliz devi Manchester United'a konuk oluyor.
Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan, Premier Lig'e transferinin direkten döndüğünü söyledi.
Beşiktaş'ın formda golcüsü Cyle Larin, gol serisine Fenerbahçe derbisinde devam etmek istiyor.
Süper Lig'de 1.5 ay sonra ilk kez Başakşehir karşısında görev alan Adem Ljajic, Fenerbahçe derbisi öncesi formunu arttırmak için harekete geçti. Takım idmanlarına ek olarak özel antrenör eşliğinde de çalışmalara başlayan Ljajic, pazar gününe kadar hazır olmayı hedefliyor.