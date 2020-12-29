Beşiktaş'ın galibiyet serisi devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

Maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıyı 10 kişi oynayan rakibi karşısında bulduğu 2 golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 28'e yükselterek, 29 puanlı lider Galatasaray'ın ardında ikinci sıraya yükseldi.

Üst üste üçüncü maçta gol yemedi

Siyah-beyazlı ekip, iyi savunmasını Demir Grup Sivasspor karşısında da sürdürdü.

Ligin 12. haftasına kadar 19 gol yiyen Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarının ardından Demir Grup Sivasspor önünde de kalesini gole kapatarak, üst üste 3. maçında rakibin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Beşiktaş, evindeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Ligdeki ilk iki iç saha maçında Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, ardından konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ve Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, Demir Grup Sivasspor'u evinde 2 maç sonra mağlup etmeyi başardı.

Geçen sezon ve 2018-2019'da Vodafone Park'ta rakibine 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, bu sefer rakibine 3-0 üstünlük kurdu.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla evinde rakibine karşı galibiyet sayısını da eşitledi.

Beşiktaş, 14'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 15 lig maçında Demir Grup Sivasspor'u 6. kez yendi.

Siyah-beyazlı ekip, iç saha maçlarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.