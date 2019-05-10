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  3. Beşiktaş'ın Fabri transferi için karşısında duran tek şart var

Beşiktaş'ın Fabri transferi için karşısında duran tek şart var

Beşiktaş'ın Fabri transferi için karşısında duran tek şart var

Beşiktaş, Liverpool'un Loris Karius'u geri çağırarak başka bir takıma satma olasılığı gerçekleşirse Fabri'yi bitirecek.

Siyah-beyazlılarda 1 numara çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş yönetimi, bir süredir yaşanan mali sıkıntı yüzünden Liverpool'a, Loris Karius'un bonservisinin alınamayacağı yönünde bildirimlerde bulunuyordu. Nedeni ise gelecek sezon sonunda Karius'un 8.5 milyon euro'luk opsiyon hakkının kullanılma zorunluluğu. Son gelen bilgilere göre ise Liverpool'un, Karius'u geri alarak Premier Lig'den veya Bundesliga'dan bir takıma satma ihtimalinin ortaya çıktığı öğrenildi.

Karius'un son haftalardaki yükselen performansının buna faydası olduğu, böyle bir durum gerçekleşirse siyah- beyazlıların vakit kaybetmeden Fulham'da forma giyen 31 yaşındaki İspanyol file bekçisi Fabri ile anlaşmaya varacağı ifade edildi.

(Takvim)

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