Beşiktaş'ın Fabri için nabız yokladığı iddia edildi

Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle serbest kalmak için FIFA’ya başvuran Loris Karius’la yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Fabri’yi gündemine aldı.
Siyah-beyazlıların, 2016-17 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve daha sonra 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fulham’a transfer olan İspanyol kaleci için nabız yokladığı ortaya çıktı.
Skorer'de yer alan habere göre, yöneticiler, Fulham’la temas kurarak 32 yaşındaki file bekçisinin transfer koşullarını sordu. Fabri’nin Beşiktaş’a dönmeyi çok istediği ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.
Yeni sezonda kadroda yerli isimlere daha fazla yer vermeyi planlayan Fatih Terim, kariyerini yurt dışında sürdüren 2 Milli yıldızı gözüne kestirdi. Deneyimli teknik adam, ön libero Okay Yokuşlu ile sağ bek Mert Müldür'ün alınmasını istedi. Galatasaray, oyuncuları bonservisleriyle almayı hedefliyor.
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sırp yıldız Adem Ljajic ile yollarını ayırma planları yapan Beşiktaş, River Plate'in yıldız ismi Jorge Carrascal'ın peşine düştü.
Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, genç çalıştırıcının yakın tarihte en düşük ücreti alan yabancı teknik adam olabileceği dile getirildi.
Sarı-lacivertliler, sezon başında gittiği İngiliz kulübünde umduğunu bulamayan 24 yaşındaki forvete kancayı taktı. George Puscas da Kanarya'ya 'yeşil ışık' yaktı.
The Sun, Burnley ile sözleşmesi sona erecek olan Joe Hart ile Kara Kartal'ın görüştüğünü ve pazarlıklarda büyük aşama kaydedildiğini öne sürdü.
Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı formaları ile devlerin ilgi odağı olan Vedat Muriqi'nin aklı gelen cazip tekliflerde kaldı.
Hem gelecek vaad eden hem de ucuz maliyetli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Siyah Beyazlılar, Danimarka temsilcisi Hobro IK takımında görev yapan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emmanuel Sabbi'yi listesine almıştı.