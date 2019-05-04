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  3. Beşiktaş'ın en zayıf noktasını buldu

Beşiktaş'ın en zayıf noktasını buldu

Beşiktaş'ın en zayıf noktasını buldu

Beşiktaş'ın maçlarını analiz eden Fatih Terim, Caner ya da Adriano ve Güven Yalçınlı sol kanat üzerinde yoğunlaştı. Tecrübeli hoca, savunma yönünde zayıf kalan kanadı Mariano ve Feghouli ile vurmayı düşünüyor.

Sezonun kader sınavını Beşiktaş karşısında verecek olan Galatasaray'da tüm planlar zafer üzerine yapılıyor. Rakibin tüm maçlarını izleyerek analiz eden teknik direktör Fatih Terim zayıf noktayı buldu. Beşiktaş'ın sol kanadının savunmada sıkıntılar yaşadığını saptayan tecrübeli hoca, sağ kanat hücumlarıyla sonuca gitmeyi düşünüyor.

SAVUNMA EKSİKLİĞİ VAR!

Terim, formsuz bir dönemden geçen Caner veya sakatlıktan yeni çıkan Adriano'nun üzerine Feghouli ve Mariano ile yüklenecek. Başarılı teknik adam, Güven'in de defans eksikliğini avantaja çevirmeye çalışacak.

SAĞDA ÜÇGENLER KURULACAK

Takımın en güçlü hücum ikilisi olan Mariano ve Feghouli'nin arasına Belhanda'yı da sokmayı planlayan Fatih Terim yapılacak üçgenlerle Beşiktaş savunmasının dengesini bozup pozisyon bulmayı düşünüyor.

İLK 15 DAKİKADA ŞOK PRES

İdmanlarda takıma ön alanda pres çalışması da yaptıran Fatih Terim, özellikle Fernando ve Ndiaye'ye bu konuda çok güveniyor. Sarı-Kırmızılılar özellikle derbinin ilk 15 dakikasında baskı kuracak.

(Takvim)

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