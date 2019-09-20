Beşiktaş'ın en büyük pişmanlığı: Loris Karius

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon yaz ayı transfer döneminde Liverpool’dan Beşiktaş’a gelen ve lige iyi bir giriş yapamayan Loris Karius, daha sonra toparlanma sürecine girmiş Alman file bekçisi son performansıyla siyah beyazlı takımda kalmayı başarmıştı.

KARİUS SABIRLARI TAŞIRDI

Yaptığı kişisel hataların yanı sıra, akılda kalan kurtarışları da pek olmayan Loris Karius dün akşam yine skandal işlerin altına imza atarken, tecrübeli file bekçisinin akıl almaz yanlışları camianın sabrını taşırdı. 26 yaşındaki kaleciye artık forma verilmemesi konusunda birleşen Beşiktaş taraftarları Utku Yuvakuran ismini dillendirirken, yönetimin de Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Uğurcan Çakır’ı örnek vererek Utku’ya destek olduğu bildirildi.

SÖZLEŞMESİNDE TAZMİNAT MADDELERİ VAR

Sözleşmesinde yer alan ağır maddelerden dolayı Karius’u Liverpool’a gönderemeyen Beşiktaş yönetimi yapılan kontrat yüzünden büyük sıkıntı yaşarken, Başkan Fikret Orman’ın en yakın zamanda Abdullah Avcı ile bir araya gelip Karius’la birlikte bir durum değerlendirmesi yapacağı belirtildi.