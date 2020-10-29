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  • 29 Ekim 2020 Perşembe 14:16
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Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz'e son teklifi 9 milyon TL ve başarı bonusları

Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz'e son teklifi 9 milyon TL ve başarı bonusları

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Sabah

Beşiktaş, sözleşmesini yenilemek için büyük mesai harcadığı Dorukhan Toköz'e son teklifini sundu. Siyah-Beyazlılar, 350 bin euro kazanan başarılı futbolcuya 9 milyon TL ve başarı bonusları önerdi.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenileme çalışmaları sürüyor.

9 MİLYON TL + BAŞARI BONUSU

Başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ'ın yürüttüğü pazarlıkların ocak ayına kadar tamamlanarak anlaşma sağlanması talimatını verdi. Yönetim, siyah-beyazlı formayla üçüncü sezonunu geçiren 24 yaşındaki milli futbolcuya 350 bin euro olan maaşını Türk lirasına çevirecek şekilde yaklaşık 9 milyon TL önerdi.

ÜÇ AY İÇİNDE NETLİK KAZANACAK

Kulübün içinde bulunduğu şartlar gereği belirlenen rakamı aşmak istemeyen Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncuya başarı bonusu içeriği de sundu. Avrupa'ya gitme hayali olan Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'taki geleceği, önümüzdeki üç aylık süreçte netlik kazanacak.

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