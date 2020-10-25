Beşiktaş'ın devre arasındaki hedefi Cenk Tosun

HEDEFİ AVRUPA ŞAMPİYONASI
Mart ayında çapraz bağ ameliyatı olan ve 2 Kasım'da sahalara dönmesi beklenen 29 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaş yönetimi kolları sıvadı. Cenk'in Everton'daki durumunu ocak ayında takip edecek olan siyah-beyazlılar, yeterli şansı bulamaması ve ayrılmayı düşünmesi halinde eski futbolcusuna teklif yapacak. Oyuncu da Avrupa Şampiyonası için düzenli forma giyeceği bir takım arıyor.
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C.Palace'ta kiralık oynarken çapraz bağ ameliyatı olan Cenk'in 2 Kasım'da dönmesi bekleniyor. Oyuncu 245 gün sahalardan uzak kalmış olacak.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, devre arasında bir forvet daha transfer edeceklerini söylemişti. Başkanın gönlündeki ismi Cenk Tosun olduğu ortaya çıktı. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında da tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar bu kez işi bitirmek istiyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Dorukhan Toköz hakkında bir açıklama daha yaptı.
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