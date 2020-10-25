Beşiktaş'ın Denizlispor maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmasının ardından kısa koşularla süren antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamalar, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.



KADRO AÇIKLANDI

Siyah-beyazlıların Denizlispor karşılaşması kamp kadrosu da belli oldu. Teknik patron Sergen Yalçın, yeni transferler Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ı kadroya alırken, durumu son antrenmanda netlik kazanan Dorukhan Toköz'ü de kafileye dahil etti. Henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou, sakatlıkları süren Atakan Üner ve Ajdin Hasic ile koronavirüs karantina süresi henüz bitmeyen Bernard Mensah ise kadroda yok.

Kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre.

Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da uçakla Denizli'ye giderek kampa girecek.