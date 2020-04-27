Beşiktaş'ın Caner Erkin'e yapacağı teklif belli oldu

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson'ın sözleşmelerinin uzatılması konusunda yönetim bu hafta harekete geçiyor. Geçen hafta Ümraniye'de idman yapan futbolcularla görüşmede sözleşmeler gündeme gelmedi. Yönetim, liglerin başlama tarihinin şekillenmesiyle birlikte bu üç isimle de masaya oturma kararı aldı.
Konuyla ilgili konuşan siyah-beyazlı idareciler, "Eli kulağında, bugün yarın başlarız görüşmeye" yanıtını verdi. Bu üç futbolcuya da maaşlarının neredeyse yüzde 50 aşağısında teklif götürecekleri kaydedildi.
GÖKHAN VE ATİBA OLUMLU BAKIYOR
1 milyon 650 bin Euro alan Gökhan'a yapılacak teklifin 1 milyon Euro civarında olacağı ve tecrübeli futbolcunun da kalmaya sıcak baktığı kaydedildi.
800 bin Euro kazanan Atiba'nın da 1 yıl daha oynamak istemesi ve indirimi sorun etmemesiyle tek soru işareti Caner olarak görülüyor. 1 milyon 750 bin Euro alan Caner'e 850 bin Euro teklif edecek olan Kartal'a deneyimli ismin ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor.
(Sabah)
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