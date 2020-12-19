Beşiktaş'ın borcu açıklandı

AA

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2020 yılı 3. olağan toplantısı başladı.

Toplantı, Vodafone Park'ta Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetici Mesut Urgancılar, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, divan kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin katılımıyla çevrim içi yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Tevfik Yamantürk, kulüplerin finansal durumlarına dikkati çekerek, zorluklarda çözüm üretmek gerektiğini söyledi.

Spor camiasında artık skorları ve maçları konuşmayı bıraktıklarını belirten Yamantürk, "Herkesin birbirine sorduğu soru finansal durum. Ne maçları ne transferleri ne şampiyonlukları konuşuyoruz." şeklinde konuştu.

"Zor zekayı geliştirir" diyen Yamantürk, şu ifadeleri kullandı:

İçinde bulunduğumuz şartlar bizi öze dönmeye zorluyor. Bu işin içinden çıkacağımıza inanıyorum. Tırnak içinde söylüyorum, ben 'şerefli müttefiklerimiz' diyorum siz anlayın. Şerefli müttefiklerimiz ambargo uygulayarak Türkiye'nin zekasını geliştirmeye çalışıyorlar. Beklemedikleri başarıları elde ediyoruz. Bunu hayatın her yerine yayabileceğimizi düşünüyorum. Ambargo uygulayarak Türkiye'nin zekasını geliştirmeye yardım ediyorlar. Düne kadar bize balık veriyorlardı, şimdi balık tutmayı öğreniyoruz. Kendi işimizi kendimiz yapmayı öğreniyoruz.

Yamantürk, 5 yıl öncesinde milli takımın yurt dışında yetişen oyunculardan kurulu olduğunu ama şimdi Türkiye'de yetişen ve Avrupa'da oynayan isimlerin daha çok olduğunu dile getirdi.

BORÇ 3 MİLYAR 376 MİLYON



Beşiktaş'ın borcunun ise 3 milyar 376 milyon 82 bin lira olduğu açıklandı.

Mali konularda üyelere bilgi veren Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, Beşiktaş Kulübünün borcunun 652 milyon 790 bin, Futbol Yatırımlar AŞ'nin borcunun ise 2 milyar 723 milyon 291 bin olduğunu belirterek, toplam borcun 3 milyar 376 milyon 82 bin lirayı bulduğunu söyledi.

Tuncel, borcun geçen döneme göre 75 milyon lira arttığını vurguladı.